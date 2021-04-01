Горняк22: Следком и прокуратура начали проверку по сообщению СМИ о несвоевременном оказании медпомощи водителю такси в Рубцовске

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31 марта 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. По сообщению СМИ о несвоевременном оказании медицинской помощи водителю такси в городе Рубцовске следственными органами СК России по Алтайскому краю проводится доследственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В новостной ленте одного из региональных информационных агентств опубликовано сообщение жителя края о несвоевременном оказании помощи его отцу. По словам гражданина, в городе Рубцовске сотрудники полиции доставили его отца — водителя такси в наркологический диспансер, несмотря на отсутствие признаков алкогольного опьянения.

Только спустя продолжительное время полицейские и сотрудники наркодиспансера заметили ухудшение состояния здоровья мужчины и вызвали скорую медицинскую помощь. В настоящее время он находится в реанимационном отделении больницы в тяжелом состоянии. По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирована доследственная проверка.

В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале СМИ, а также дать юридическую оценку действиям сотрудников полиции и наркологического диспансера. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Также известно, что информацией заинтересовались и в прокуратуре. Назначена еще одна проверка.

Фото: tmgnews.ru

Автор: vizitka01

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