Горняк22: Славгородским МСО СУ СКР по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы города Яровое, обвиняемой в заведомо ложном доносе о совершении в отношении нее тяжкого преступления — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летней жительницы города Яровое. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).

По данным следствия, на протяжении длительного времени обвиняемая, будучи замужем, встречалась с мужчиной. В конце августа 2021 года она осталась ночевать у своего знакомого, а утром, придя домой и чтобы как – то оправдать свое отсутствие перед супругом, сказала, что мужчина ее изнасиловал. При этом женщина, которую предупредили об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, написала заявление в правоохранительные органы. В ходе расследования следователем СК было установлено, что изнасилование не совершалось, после чего обвиняемую привлекли к уголовной ответственности.

В ходе предварительного следствия женщина вину признала и в содеянном раскаялась. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным и.о. Славгородского межрайонного прокурора обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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