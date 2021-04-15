Горняк22: Славгородским МСО СУ СКР по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы обвиняемой в убийстве сожителя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю заершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительнице города Славгорода, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство).

По данным следствия, ночью 14 февраля 2021 года в своем доме в городе Славгороде между находящимися в состоянии алкогольного опьянения сожителями произошел конфликт на почве ревности, мужчине не понравилось общение гражданской супруги с бывшим мужем. Женщина, движимая чувством обиды, взяв нож, нанесла им один удар в жизненно-важные органы сожителя. От полученных травм 37-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе следствия обвиняемая вину в содеянном признала полностью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым и.о. Славгородского межрайонного прокурора обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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