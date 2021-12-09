Горняк22: Славгородским МСО СУ СКР по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью женщине, повлекшего по неосторожности ее смерть — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, в конце августа 2021 года обвиняемый совместно со своей супругой приехали в город Яровое для решения хозяйственных вопросов в квартире, которая досталась мужчине по наследству от отца. На протяжении чуть более недели супруги проживали в городе, при этом мужчина каждый день употреблял спиртное. Вечером 12 сентября после того, как его жена стала предъявлять претензии по поводу длительного распития спиртных напитков, супруг избил ее. Через несколько часов женщина скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы и отека головного мозга. По приезду сотрудников правоохранительных органов обвиняемый решил скрыть факт причинения телесных повреждений, пояснив, что жена находилась в состоянии алкогольного опьянения и травму головы получила в результате падения. В связи с тем, что смерть произошла в условиях неочевидности, для проверки всех версий произошедшего следователем СК были назначены судебные экспертизы, в том числе химическое исследование крови потерпевшей, которое показало полное отсутствие алкоголя в ее организме. По совокупности собранных доказательств удалось доказать, что смерть женщины не была несчастным случаем.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным Славгородским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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