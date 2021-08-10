Горняк22: Славгородским МСО СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в заведомо ложном доносе о совершении в отношении нее тяжкого преступления — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 45-летней местной жительницы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).

По данным следствия, в 2020 году в городе Яровое подозреваемая добровольно вступила в половую связь с местным жителем, после чего обратилась органы полиции с сообщением, о совершении в отношении нее преступления. Будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, подозреваемая желая привлечь к уголовной ответственности знакомого, сообщила сотрудникам полиции не соответствующие действительности сведения о преступлении. Впоследствии женщина пояснила, что состава преступления не было, а своего знакомого она оговорила. В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Следственные органы Следственного комитета России по Алтайскому краю предупреждают, что заведомо ложный донос о совершенном преступлении является уголовно-наказуемым деянием и влечет за собой привлечение к уголовной ответственности.

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