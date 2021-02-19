Горняк22: Славгородским МСО СУ СКР по Алтайскому краю предъявлено обвинение женщине в убийстве сожителя - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Славгородским МСО СУ СКР по Алтайскому краю предъявлено обвинение женщине в убийстве сожителя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 39-летней жительнице города Слагворода в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство).

По данным следствия, ночью 14 февраля 2021 года в своем доме в городе Славгороде между находящимися в состоянии алкогольного опьянения сожителями произошел конфликт на почве ревности, мужчине не понравилось общение гражданской супруги с бывшим мужем. Женщина, движимая чувством обиды, взяв нож, нанесла им  один удар в жизненно-важные органы сожителя. От полученных травм 37-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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