Горняк22: СК России обращает внимание на необходимость соблюдения мер пожарной безопасности во избежание гибели детей _ — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В последнее время участились случаи гибели детей и взрослых при пожарах в различных регионах страны. Во многих случаях причиной гибели людей явилась преступная небрежность или невнимательность.

Так, в мае текущего года в Республике Дагестан женщина, закрыв четверых своих малолетних детей в съемной квартире, ушла на работу. Пятилетний сын в отсутствие матери поджёг матрас, расположенный в детской комнате квартиры, что привело к пожару. В результате пожара 3-летняя девочка и 5-летний мальчик погибли на месте, 8-летний и 9-летний мальчики, покидая квартиру через окно, получили тяжелые травмы и ожоги.

В Ханты-Мансийском Автономном округе в результате пожара в частном доме погибли двое малолетних детей в возрасте двух и трех лет.

В Нижегородской области произошло возгорание в дачном доме, в результате которого погибли 63-летняя женщина и ее 5-летний внук. Предварительно, очаг возгорания находился в сарае, пристроенном к дому.

В Иркутской области в частном жилом доме в результате пожара погибли двое детей 2-х и 4-х лет.

В Удмуртской Республике в доме многодетной семьи произошёл пожар, в результате которого погибли шесть человек, в том числе четверо детей. Причина, предположительно, — неосторожное обращение с огнем родителей при курении.

В Саратовской области в частном домовладении произошло возгорание в жилище, возникшее вследствие неосторожного обращения с огнем взрослыми при курении. В результате пожара 30-летняя женщина и ее малолетние дочери погибли.

Во всех подобных случаях следственными органами СК России возбуждаются и расследуются уголовные дела, выполняется комплекс следственных действий, направленных на тщательное и детальное установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, приведших к трагедиям, назначается ряд судебных экспертиз, устанавливаются социально-бытовые условия в семьях и внимание к тем или иным случаям со стороны органов опеки.

Следственный комитет России обращает внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасного нахождения детей в жилых помещениях.

Не оставляйте маленьких детей без присмотра взрослых лиц, исключайте любую ситуацию, способную привести к гибели ребенка во время пожара! Соблюдайте установленные правила пожарной безопасности! И еще один важный совет для родителей: проводите с детьми профилактические беседы, рассказывайте детям о правилах противопожарной безопасности, сформируйте у детей чувство опасности огня. Увлекшись игрой, дети могут забыть потушить костёр, а в результате — невинная шалость может перерасти в большую беду. Пожары возникают в жилых домах и квартирах и по причине грубого нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов, в том числе самодельных, перегрузки электросети и обычной человеческой неосторожности. Трагические последствия наступают, как правило, при возникновении пожара в ночное время из-за несвоевременного обнаружения источника возгорания.

Помните, что при несоблюдении правил пожарной безопасности ваш дом является источником повышенной опасности! Ваши жизни и жизни ваших детей зависят от вашего внимания и соблюдения правил пожарной безопасности!

Следственный комитет России также напоминает, что профилактическим службам необходимо проводить разъяснительную работу с гражданами и доводить до населения необходимость своевременного ремонта или замены печного, газового оборудования, электросетей. Особое внимание нужно уделять профилактике неосторожного обращения с огнем, например, проводить больше тематических уроков в школах. Кроме того, социальные службы должны держать на контроле ситуацию в неблагополучных семьях, где велика вероятность подобных происшествий, и при первых же тревожных сигналах сообщать в правоохранительные органы.

Следственные органы СК России обращают внимание и предупреждают о необходимости ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасного нахождения детей в жилых помещениях.

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