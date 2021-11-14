Горняк22: СК РФ: Услуги тех, кто выписал вам липовый сертификат, квалифицируются по статье уголовного закона — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Принять верное решение порой не просто. Особенно когда информация вокруг противоречива. Одно можно сказать с уверенностью: сложная эпидемиологическая ситуация касается всех. И каждый из нас принимает решение: вакцинироваться для собственной защиты и создания коллективного иммунитета или воздержаться.

Именно такими моментами замешательства людей, столкнувшихся с вопросом вакцинации, пользуются мошенники.

Услуги тех, кто выписал вам липовый сертификат, квалифицируются по статье уголовного закона. К примеру, в Республике Башкортостан расследуется уголовно дело, где работники лечебного учреждения подозреваются в изготовлении подложных документов о вакцинации и получении взятки.

Однако и покупателям также могут грозить реальные тюремные сроки. Так, в Хабаровском крае следователи привлекли к уголовной ответственности за дачу взяток шестерых местных жителей, которые купили сертификаты о вакцинации от COVID-19 без фактического введения препарата.

Нужно помнить, что поддельный документ является, прежде всего, самообманом и не способен защитить от вируса и сохранить жизнь. Фиктивная вакцинация – неоправданный риск, влекущий негативные последствия. Какие именно – медицинские или уголовно-правовые – покажет время.



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