Горняк22: Штормовое предупреждение из-за жары объявлено в Алтайском крае

|

02 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. По данным синоптиков в Алтайском крае в период с 1 по 5 июня местами по югу региона ожидается аномально жаркая погода: максимальная температура воздуха +30 градусов и выше.

При жаре, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю, главная опасность человеку — в перегревании, угрозе повышения температуры тела выше нормы (37,0°С). Чтобы избежать нежелательных последствий, спасатели рекомендуют:

— Не находитесь долго на солнце, прячьтесь в тень. Во время сильной жары нужно носить светлую одежду. Головной убор обязателен!

— Пейте больше воды: выделяемый кожей пот приводит к ее охлаждению. Употребляйте чуть больше соли, когда потеешь, соль выводится из организма, а это вредно.

— Безопаснее всего загорать до 11 часов утра и после 17 часов дня. Самое вредное солнце — полуденное.

— Пользуйтесь защитным кремом.

— Не злоупотребляйте спиртным!

Если Вашей жизни угрожает опасность или Вы стали свидетелем несчастного случая, в результате которого необходима помощь специалистов, звоните по единому телефону всех спасательных служб — 112.

Фото: 20wegelive18.blogspot.com

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК