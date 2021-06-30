ГОРНЯК22 30.06.2021
Алтайский край

Горняк22: Школьный

Горняк22
9 часов Ago

ГОРНЯК22 30.06.2021 ГОРНЯК22 30.06.2021  ГОРНЯК22 30.06.2021 ГОРНЯК22 30.06.2021 ГОРНЯК22 30.06.2021

26 июня в РДК прошло торжество с вручением аттестатов  82-му выпуску Новичихинской СОШ.

В этом году порог школы переступили 23 человека. «Окончен школьный роман» – так назвали данное мероприятие, ведь именно этот день стал окончанием их школьной жизни, школьных побед и поражений, школьной любви и дружбы. Теперь они станут студентами, начнут новую главу своей жизни.

4 выпускника получили заслуженные медали за отличную учёбу аттестаты особого образца —  Алина Алексенко, Дарина Евдокимова, Анастасия Голубчикова, Вадим Таравитов.

Этот вечер был полон воспоминаний, радости, смеха и немного грусти. Родители и учителя поздравили виновников торжества творческими номерами, продемонстрировали памятные фотографии и видео, а сами выпускники сказали им немало теплых слов и исполнили  трогательные песни.

Дорогие выпускники, желаем вам успехов, определенности и правильно выбранных решений! Наполняйте себя и свою жизнь позитивом, знаниями, навыками и умениями, которые сделают вас лучше. Счастья вам, реализации и больших достижений!

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: