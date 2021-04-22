Горняк22: Шипуновским МСО СУ СКР по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью жителю Поспелихинского района — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Поспелихинского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По данным следствия, в январе 2021 года в вечернее время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой к супруге, с которой накануне поссорился. Увидев в квартире находящихся гостей, в том числе ее бывшего сожителя, которые распивают спиртное, мужчина начал выгонять их из дома. Однако присутствующие попросили его самого покинуть квартиру. В ходе конфликта муж хозяйки дома взял кухонный нож и нанес им один удар в живот ее бывшему сожителю. Своими действиями обвиняемый причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего, опасный для его жизни.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Поспелихинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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