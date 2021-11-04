ГОРНЯК22 04.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Шипуновским МСО СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти двух работниц предприятия в Новичихинском районе — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
11 часов Ago

Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По данным следствия, в конце октября 2021 года по указанию руководства одного из обществ с ограниченной ответственностью в Новичихинском районе две сотрудницы предприятия проводили  сельскохозяйственные работы в помещении склада. В связи с тем, что техническое состояние здания находилось в неудовлетворительном состоянии, произошло обрушение шлакобетонной стены, обломки которой упали на находившихся поблизости женщин. 44-летняя и 47-летняя потерпевшие получили множественные переломы костей и повреждение внутренних органов, от которых скончались на месте происшествия.

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшей трагедии, а также лица, ответственные за надлежащее состояние складского помещения. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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