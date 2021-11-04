Горняк22: Шипуновским МСО СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти двух работниц предприятия в Новичихинском районе — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По данным следствия, в конце октября 2021 года по указанию руководства одного из обществ с ограниченной ответственностью в Новичихинском районе две сотрудницы предприятия проводили сельскохозяйственные работы в помещении склада. В связи с тем, что техническое состояние здания находилось в неудовлетворительном состоянии, произошло обрушение шлакобетонной стены, обломки которой упали на находившихся поблизости женщин. 44-летняя и 47-летняя потерпевшие получили множественные переломы костей и повреждение внутренних органов, от которых скончались на месте происшествия.

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшей трагедии, а также лица, ответственные за надлежащее состояние складского помещения. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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