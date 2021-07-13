Горняк22: Сельхозпал

Неконтролируемый отжиг сухой травы ежегодно приводит к пожарам в лесах, повреждению электролиний, построек, расположенных на пути распространения огня. Весной до половины пожаров возникают по этой причине.

Анализ причин возникновения лесных пожаров в районе за последние пять лет показывает, что ежегодно до трех возгораний возникает от сельхозпалов. Виновников установить сложно, но один-два из них привлекается к административной ответственности . Так, в 2012 году на территории Долговского сельсовета на землях, прилегающих к Государственной защитной полосе, произошел пожар. Здесь же обрабатывала почву техника ООО «Долговское». Сотрудники отдела по прибытии сюда выясняли, кто зажег? Механизаторы в ответ: «Не мы!» Связались с руководителем хозяйства, выяснилось, что было задание на вспашку земель, но без устройства сельхозпала. В ходе расследования виновные были установлены и привлечены к административной ответственности.

В районе имелся случай, когда заводилось уголовное дело. После состоявшегося суда ответчику предстоит выплатить 100 тыс. руб. в возмещение нанесенного ущерба.

За повреждение, уничтожение электролиний огнем от сельхозпалов предусмотрены еще большие санкции: от административной до уголовной ответственности. Ведь аварийные отключения магистральных ВЛ из-за низовых пожаров ставят под угрозу надежную работу и энергоснабжение потребителей не только в районе, крае, но и других энергосистем Сибири и соседнего Казахстана влечет дополнительные затраты на внеочередные ремонты.

В охранной зоне ВЛ запрещается оставлять солому, сено, другие отходы сельхозпроизводства, а также разведение огня или проведение пала. Она находится по обе стороны от проекции крайних проводов на землю на расстоянии 30 метров.

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