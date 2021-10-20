Горняк22: Сегодня следователи – криминалисты СК России отмечают профессиональный праздник! — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
19 октября 2021 года исполнилось 67 лет со дня образования Службы криминалистики! Днем ее рождения считается 19 октября 1954 года. Именно тогда было создано это подразделение Генеральной прокуратурой СССР. В его функции входила работа по улучшению раскрываемости и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений.
При создании Следственного комитета Российской Федерации служба криминалистики полностью перешла во вновь образовавшуюся структуру, поскольку сотрудники криминалистической службы неразрывно связаны со следственной работой. Возложенные на криминалистов задачи в системе Следственного комитета не изменились. Это оказание практической и методической помощи следователям при раскрытии и расследовании преступлений, внедрение в следственную практику передовых криминалистических методик и техники, современных возможностей судебной экспертизы, положительного опыта расследования, повышение профессионального мастерства следственных работников, работа по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет. Роль кримслужбы в расследовании и раскрытии преступлений в условиях существующей криминогенной обстановки неоценима. От того, насколько высок профессиональный уровень следователя-криминалиста, во многом зависит не только раскрытие преступления, но в целом исход предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовного дела.
Сегодня исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Алтайскому краю поздравил и наградил следователей-криминалистов, пожелав по-прежнему оставаться профессионалами своего дела. Ведь следователь – криминалист – это учитель и старший брат для следователя! Данный девиз является ориентиром для каждого сотрудника отдела криминалистики следственного управления по Алтайскому краю. Его сотрудники делами доказывают оказанное им доверие при раскрытии и расследовании тяжких и особо тяжких преступлений, в первую очередь, совершенных в условиях неочевидности.
Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева
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