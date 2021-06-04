Горняк22: С Днем защиты детей сотрудники следственного отдела по городу Бийск СУ СКР по Алтайскому краю поздравили воспитанников подшефного КГБУ «Бийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В самый прекрасный детский праздник — Международный день защиты детей традиционно сотрудники следственного управления СК России по Алтайскому краю устраивают различные мероприятия для ребят.

Следователи следственного отдела по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю на протяжении многих лет участвуют в жизни ребят из подшефного КГБУ «Бийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», проводят профилактические беседы и оказывают им необходимую помощь. В настоящий момент в детском учреждении находится более 90 детей дошкольного и школьного возраста.

Игры на свежем воздухе всегда являются наибольшей радостью для ребятишек. Подвижные игры не только способствуют укреплению здоровья, но и развивают мышление, повышают ловкость, смекалку и сообразительность. Офицеры решили подарить детям спортивный инвентарь для занятий на свежем воздухе, который оказался очень кстати.

Подобные моменты особенно важны для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также для взрослых, которые стремятся сделать жизнь этих детей полноценной.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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