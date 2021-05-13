Горняк22: С Днем Победы рубцовские полицейские поздравили труженицу тыла Нину Зайкову

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12 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В канун Дня Победы сотрудники полиции и ветераны поздравили с праздником труженицу тыла Нину Евдокимовну Зайкову.

В годы войны школьница Нина Логинова (Зайкова) активно вела агитационную работу, читала лекции в школах и писала стихи, поддерживая патриотический настрой молодежи. Вечерами девушка помогала взрослым шить одежду, вязать носки и рукавицы для фронтовиков.

Нина Евдокимовна была очень рада гостям и искренне поблагодарила полицейских за то, что не забывают ветеранов, навещают и дарят душевное тепло. В честь праздника уважаемой труженице тыла сотрудники полиции вручили поздравительные открытки, цветы и продуктовый набор.

Фото: пресс-служба МО МВД России «Рубцовский»

Автор: vizitka01

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