Горняк22: С Днем Победы рубцовские полицейские поздравили труженицу тыла Нину Зайкову
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12 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В канун Дня Победы сотрудники полиции и ветераны поздравили с праздником труженицу тыла Нину Евдокимовну Зайкову.
В годы войны школьница Нина Логинова (Зайкова) активно вела агитационную работу, читала лекции в школах и писала стихи, поддерживая патриотический настрой молодежи. Вечерами девушка помогала взрослым шить одежду, вязать носки и рукавицы для фронтовиков.
Нина Евдокимовна была очень рада гостям и искренне поблагодарила полицейских за то, что не забывают ветеранов, навещают и дарят душевное тепло. В честь праздника уважаемой труженице тыла сотрудники полиции вручили поздравительные открытки, цветы и продуктовый набор.
Фото: пресс-служба МО МВД России «Рубцовский»