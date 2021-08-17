Горняк22: С 9 по 15 августа в Рубцовске произошло 25 ДТП, из них в 6 происшествиях есть пострадавшие » Городской портал — вРубцовске.ру

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16 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С 09 по 15 августа в Рубцовске произошло 25 ДТП, из них в 6 происшествиях есть пострадавшие. В трех дорожно-транспортных происшествиях есть травмированные несовершеннолетние участники дорожного движения.

10.08.2021 в 07:55 на ул. Мира в районе дома номер 8, водитель автомобиля «Ниссан АД», 1951 года рождения, при движении задним ходом по прилегающей территории, допустил наезд на пешехода-женщину,1958 года рождения, прижав её к торговому прилавку. В результате ДТП пострадавшая была осмотрена в горбольнице Рубцовска с DS: Тупая травма передней брюшной стенки, осадненая рана правого подреберья.

12.08.2021 в 19:54 на ул. Сельмашской, в районе дома номер 01А, водитель, 1982 года, управлял автомобилем «ВАЗ 211540», начал движение не убрав топливозаправочный шланг из горловины бензобака, тем самым повредил топливораздаточный кран и станцию АЗС ОПТИ.

14.08.2021 около 18 часов 20 минут на ул. Полевая номер 98, водитель, 1970 года рождения, управлял автомобилем «Рено Логан». Двигаясь от ул. Декабристов в направлении ул. Сенной по пер. Станционному, при проезде нерегулируемого перекрестка, не уступил дорогу, допустил столкновение с автомобилем «Исудзу Эльф», который двигался по главной дороге. От столкновения автомобиль «Рено Логан» отбросило на проезжающий автомобиль «ВАЗ-21150». В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «Рено Логан», 2007 года рождения, который в момент столкновения не был пристегнут ремнем безопасности. Подросток госпитализирован в КГБУЗ ГБ-1 г. Рубцовска DS: ЗЧМТ. СГМ.

С 14 по 15 августа на территории г. Рубцовска проведено профилактическое мероприятие «Трезвая дорога», в ходе проведения которого выявлено 2 водителя, управлявших автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. Всего за неделю выявлено 267 нарушений Правил дорожного движения.

Фото: из группы «Инцидент Рубцовск» во «ВКонтакте»

Автор: vizitka01

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