Горняк22: С

Наш традиционный обзор вопросов, поступивших в ушедшем марте в отдел по работе с обращениями граждан ОПФР по Алтайскому краю, поможет сориентироваться в важных темах пенсионного обеспечения. В марте жители Алтайского края чаще всего спрашивали о размере пенсии, материнском капитале и способах получения дистанционных услуг Фонда.

Марина, г. Барнаул:

— 9 марта подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение кредита, взятого на приобретение жилья. Как долго ждать перечисления средств кредитору?

— Решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении выносится территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты приема заявления. В случае удовлетворения заявления перечисление средств материнского капитала осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Татьяна Ивановна, Топчихинский район:

— Имеет ли право получатель пенсии на повышение фиксированной выплаты за работу в селе, в случае переезда в город?

— Лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, проживающим в сельской местности, устанавливается повышение фиксированной выплаты в размере 25% суммы установленной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости на весь период их проживания в сельской местности.

В соответствии с пунктом 15 указанной статьи Закона при выезде граждан, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, на новое место жительства (пребывания, фактического проживания) за пределы сельской местности повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости не устанавливается. Производится перерасчет размера фиксированной выплаты пенсии, то есть устанавливается без повышения независимо от причины переезда.

При переезде на новое место жительство — за пределы сельской местности, в город, право на установление повышенной фиксированной выплаты пенсии согласно действующему законодательству утрачивается.

Ольга, Ключевской район:

— Получаю социальную пенсию по инвалидности и имею на иждивении двух несовершеннолетних детей. Положена ли мне к пенсии надбавка на них?

— Уважаемая Ольга, пенсии инвалидам устанавливаются на основании действующего законодательства:

— на основании Федерального закона от 28.12.2013 г. №400- ФЗ «О страховых пенсиях» устанавливаются страховые пенсии. Размер страховой пенсии по инвалидности определяется с учетом отработанного до 01.01.2002 г. стажа, заработка, суммы страховых взносов за работу после 01.01.2002 г. Одновременно с назначением страховой пенсии по инвалидности, согласно части 3 статьи 16 Закона № 400-ФЗ устанавливается фиксированная выплата к страховой пенсии. Частью 3 статьи 17 Закона № 400-ФЗ предусмотрено увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи.

— на основании Федерального закона от 15.12.2001 г. №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» устанавливаются социальные пенсии по инвалидности, в твердом размере, без учета стажа и заработка. Увеличение размера социальной пенсии по инвалидности лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, Законом №166-ФЗ не предусмотрено.

В случае, если вам выплачивается социальная пенсия по инвалидности, права на увеличение пенсии при наличии на иждивении нетрудоспособного члена семьи нет.

Иван Федорович, г. Славгород:

— Какие имеются способы подачи заявления о доставке пенсии?

— Для смены кредитной организации вам необходимо подать заявление о доставке. Сделать это можно через информационную систему «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации (es.pfrf.ru) в разделе «Пенсия» — подать заявление: о доставке пенсии. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг.

Кроме того, заявление о доставке с новыми реквизитами можно направить в Управление ПФР по месту жительства по почте, а также лично в клиентской службе, предварительно записавшись по телефону регионального контакт – центра 8 800 600 0714

Анна, г. Барнаул:

— Можно ли выкупить у родителей долю в квартире за счет средств материнского капитала?

— В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского капитала могут быть направлены на оплату приобретаемого жилого помещения. При этом закон не содержит ограничений на приобретение жилья у родителей.

Однако из представленных документов должно прослеживаться улучшение жилищных условий семьи. Если это условие не выполнено, имеются основания для отказа в распоряжении средствами материнского капитала на оплату приобретаемого жилого помещения.

Для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий путём приобретения доли в праве собственности на квартиру необходимо, чтобы из представленных документов усматривалось, что приобретаемая доля в праве является изолированным жилым помещением.

Дополнительно сообщаем, что жилое помещение, приобретенное с использованием средств материнского капитала, должно быть оформлено на владельца сертификата на материнский капитал, его супруга и детей.

Юлия, г. Яровое:

— Можно ли на сайте Пенсионного фонда в личном кабинете узнать сведения об остатке материнского капитала?

— Информацию о размере (остатке) материнского (семейного) капитала можно получить на сайте Фонда (pfr.gov.ru), войдя в Личный кабинет гражданина, используя учётную запись Портала Госуслуг и заказав Справку (выписку) из Федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на МСК.

Игорь, Быстроистокский район:

— Засчитывается ли в стаж для права на пенсию период ухода за лицом, достигшем возраста 80 лет, и как он учитывается, если ухаживаешь за 3 нетрудоспособными?

— В страховой стаж засчитывается в том числе, период ухода, осуществляемый трудоспособным лицом за инвалидом первой группы, за лицом, достигшим возраста 80 лет.

Исчисление страхового стажа производится в календарном порядке независимо от количества нетрудоспособных лиц, за которыми осуществляется уход. Коэффициент за полный календарный год период ухода составляет 1,8.

Петр Иванович, Смоленский район:

— Можно ли в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда РФ сформировать справку лицу предпенсионного возраста? И где узнать информацию об имеющихся льготах?

— Граждане предпенсионного возраста имеют право бесплатно получать в органах Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства или работы сведения об отнесении их к категории граждан предпенсионного возраста.

ПФР предоставляет сведения о лицах, достигших предпенсионного возраста, которые используются органами власти, ведомствами и работодателями для предоставления соответствующих льгот гражданам.

Для получения информации о порядке предоставления льгот необходимо обращаться непосредственно в учреждения, которые их предоставляют (Министерство социальной защиты Алтайского края, УФНС и др.).

Сформировать справку можно через информационную систему «Личный кабинет гражданина» (es.pfrf.ru) на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации в разделе «Пенсия» — заказать справку (выписку) об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг.

Иван Григорьевич, г. Заринск:

— Как дополнительно увеличивается пенсия за «советский» стаж? И на сколько конкретно у меня увеличена пенсия, если стажа до 1991 г. 17 лет?

— Согласно статье 30.1 Закона от 17.12.2001 г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» с 01.01.2010 г. расчетный пенсионный капитал, установленный на 1 января 2002 г., увеличивается на 10%, и, сверх того, по 1% за каждый полный год общего трудового стажа, приобретенного до 1 января 1991г.

Иван Григорьевич, у вас 17 лет общего трудового стажа до 1991 г., следовательно, расчетный пенсионный капитал, определенный на 1 января 2002 г., у вас увеличен на 27% (17% — за стаж до 1991 г. + 10% — за стаж до 2002 г.).

Размер вашей пенсии по старости установлен с учетом увеличения за отработанный так называемый советский стаж и увеличение за 17 лет стажа до 1991 г.

Инна Степановна, г. Змеиногорск:

— Я 1952 года рождения. Как узнать, есть ли у меня пенсионные накопления?

— Согласно Федеральному закону от 15.12.2001 г. №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» работодателем перечисляются на индивидуальный лицевой счет застрахованного лица в Пенсионный фонд Российской Федерации страховые взносы на финансирование страховой пенсии и накопительной пенсии. Страховые взносы, перечисленные работодателем на финансирование страховой пенсии, учитываются при определении размера страховой пенсии. А лицам 1967 года рождения и моложе перечисляются дополнительно страховые взносы на финансирование накопительной пенсии.

Пенсионные накопления имеются также у мужчин 1953-1966 годов рождения и у женщин 1957-1966 годов рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 г. работодателем уплачивались страховые взносы на финансирование накопительной пенсии (ранее накопительной части пенсии).

Вы 1952 года рождения, поэтому пенсионных накоплений у вас нет.

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