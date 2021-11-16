ГОРНЯК22 16.11.2021
Алтайский край

Горняк22: С 16 по 17 ноября на территории Заринского района Алтайского края пройдет плановое антитеррористическое учение — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
54 минуты Ago

             

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ФСБ России)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

(УФСБ России по Алтайскому краю)

Пресс-служба

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В Заринском районе Алтайского края пройдет антитеррористическое учение

 

Оперативный штаб Алтайского края в период с 16 по 17 ноября 2021  года проведет командно-штабное учение по отработке первоочередных мер при возникновении условной террористической угрозы на территории г. Заринска и Заринского района.

В антитеррористическом учении в режиме реального времени и с учетом внезапных вводных примут участие подразделения УФСБ России, ГУ МВД России, ГУ МЧС России, УФС ВНГ России, Алтайское ЛУ МВД России, УФСИН России по Алтайскому краю, ЦССИ ФСО России в Алтайском крае, муниципальные органы власти.

Возможно временное ограничение движение автотранспорта.

ИСТОЧНИК

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