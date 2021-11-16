Горняк22: С 16 по 17 ноября на территории Заринского района Алтайского края пройдет плановое антитеррористическое учение — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ФСБ России)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

(УФСБ России по Алтайскому краю)

Пресс-служба

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Рег. № 18/в/1486

В Заринском районе Алтайского края пройдет антитеррористическое учение

Оперативный штаб Алтайского края в период с 16 по 17 ноября 2021 года проведет командно-штабное учение по отработке первоочередных мер при возникновении условной террористической угрозы на территории г. Заринска и Заринского района.

В антитеррористическом учении в режиме реального времени и с учетом внезапных вводных примут участие подразделения УФСБ России, ГУ МВД России, ГУ МЧС России, УФС ВНГ России, Алтайское ЛУ МВД России, УФСИН России по Алтайскому краю, ЦССИ ФСО России в Алтайском крае, муниципальные органы власти.

Возможно временное ограничение движение автотранспорта.

ИСТОЧНИК