Горняк22: С 16 по 17 ноября на территории Заринского района Алтайского края пройдет плановое антитеррористическое учение — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФСБ России)
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
(УФСБ России по Алтайскому краю)
Пресс-служба
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В Заринском районе Алтайского края пройдет антитеррористическое учение
Оперативный штаб Алтайского края в период с 16 по 17 ноября 2021 года проведет командно-штабное учение по отработке первоочередных мер при возникновении условной террористической угрозы на территории г. Заринска и Заринского района.
В антитеррористическом учении в режиме реального времени и с учетом внезапных вводных примут участие подразделения УФСБ России, ГУ МВД России, ГУ МЧС России, УФС ВНГ России, Алтайское ЛУ МВД России, УФСИН России по Алтайскому краю, ЦССИ ФСО России в Алтайском крае, муниципальные органы власти.
Возможно временное ограничение движение автотранспорта.