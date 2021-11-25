ГОРНЯК22 26.11.2021
Алтайский край

Горняк22: С 1 января 2022 вступит в силу новый порядок исчисления пособий по больничным листкам » Городской портал — вРубцовске.ру

Горняк22
15 часов Ago

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24 ноября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.09.2021 в связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» утверждено Положение об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Положением уточняются, в частности:

— порядок определения среднего заработка застрахованного лица при исчислении пособий, в том числе для лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию;

— порядок расчета пособия в случае, если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая занято у нескольких страхователей;

— порядок расчета минимального размера пособия за полный календарный месяц исходя из МРОТ, а в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, — МРОТ, с учетом этих коэффициентов.

С принятием нового порядка утратит силу постановление Правительства РФ от 15 июня 2007 г. номер 375.

Помощник прокурора города Рубцовска

юрист 1 класса М.В. Васюк

Фото: bankstoday.net

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