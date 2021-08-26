Горняк22: С 1 сентября изменятся правила оплаты больничного по уходу за ребенком до 8 лет » Городской портал — вРубцовске.ру
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25 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С 1 сентября 2021 года больничный по уходу за ребенком в возрасте до 8 лет будет выплачиваться в размере 100% среднего заработка независимо от страхового стажа родителей.
Отметим, по общему правилу размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа работника. Страховой стаж — это период, в течение которого гражданин был официально трудоустроен и работодатель отчислял за него страховые взносы на обязательное социальное страхование. При страховом стаже:
· до 6 мес. пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере не ниже МРОТ (в пересчете на полный календарный месяц и с учетом районного коэффициента);
· от 6 мес. до 5 лет — в размере 60% среднего заработка застрахованного;
· от 5 до 8 лет — 80% среднего заработка застрахованного;
· и только при стаже более 8 лет больничный оплачивается из расчета 100% среднего заработка гражданина.
С 1 сентября 2021 года основанием для стопроцентной оплаты больничного станет и необходимость ухода за больным ребенком в возрасте до 8 лет. Так, работник, который ухаживает за дошкольником или младшеклассником, сможет получить пособие из расчета 100% среднего заработка, даже если его страховой стаж менее 8 лет. Новая норма утверждена Федеральным законом от 26.05.2021 номер 151-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Для родителей детей старше 8 лет размер пособия по уходу будет рассчитываться в прежнем порядке.
Фото: vsarov.ru