Горняк22: С 1 сентября изменится расписание пригородного поезда Алейск — Локоть » Городской портал — вРубцовске.ру

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26 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Как пояснили в Минтрансе Алтайского края, для удобства пассажиров с 1 сентября изменится расписание пригородного поезда №6118 сообщением Локоть – Алейская.

На участке Локоть – Рубцовск поезд будет следовать без изменений, отправление со станции Локоть в 6:18. Отправление со станции Рубцовск в 7:24 (на 10 минут раньше). Прибытие на станцию Алейская в 10:16 (на 10 минут раньше). Поезд будет курсировать ежедневно.

АО «Алтай-Пригород» просит пассажиров заранее планировать поездки. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте компании, по телефону (3852) 29-21-68 и в пригородных кассах АО «Алтай-Пригород».

Фото: Минтранс Алтайского края.

Автор: vizitka77

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