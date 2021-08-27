Горняк22: Ряды УФСИН России по Алтайскому краю пополнены новым офицерским составом » Городской портал — вРубцовске.ру

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26 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 19 молодых лейтенантов в этом году пополнили ряды сотрудников уголовно-исполнительной системы региона. Это выпускники Кузбасского института ФСИН России, Самарского юридического института ФСИН России и Вологодского института права и экономики ФСИН России.

В актовом зале управления выпускников ведомственных высших учебных заведений поприветствовал врио заместителя начальника УФСИН края полковник внутренней службы Сергей Гертель. Сергей Иванович пожелал выпускникам успешно реализовать себя в служебной деятельности и внести свой весомый вклад в развитие УИС.

— «Для успешной адаптации на службе за каждым из вас закреплен шеф-наставник, к которому вы в первую очередь должны обращаться по всем служебным вопросам», — отметил Сергей Гертель. — «На первоначальном этапе становления вас как сотрудников – это очень важный момент. Чтобы совокупить знания, полученные вами в ведомственных вузах, с теми служебными задачами, которые вам придется выполнять.»

Молодые сотрудники назначены на должности, распределены по подразделениям и уже выполняют свои обязанности. Они трудоустроены в различных службах: оперативных, психологических, безопасности, охраны, режима и надзора. На собрании присутствовали руководители данных отделов и служб управления. Они рассказали молодым сотрудникам о специфике работы, основных задачах и ответили на вопросы выпускников. Также с приветственным словом к новобранцам обратились председатель Совета регионального отделения ветеранов УИС Алтайского края Надежда Угодина, помощник начальника УФСИН края по организации работы с верующими Александр Побединский и выпускник 2019 года Вологодского института права и экономики ФСИН России, начальник отряда ЛИУ-8 старший лейтенант внутренней службы Александр Варов.

— «Надеюсь, многие из вас дослужат до высоких званий и руководящих должностей. Вы – будущее уголовно-исполнительной системы Алтайского края», — подчеркнул Сергей Гертель.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Автор: vizitka77

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