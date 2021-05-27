ГОРНЯК22 27.05.2021
Алтайский край

Горняк22: Руководство отдела кадров СУ СК России по Алтайскому краю провели профориентационную встречу с выпускниками Алтайского филиала РАНХиГС — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
5 часов Ago

В рамках сотрудничества руководитель отдела кадров следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю и его заместитель провели онлайн-встречу с выпускниками Алтайского филиала Российской Академии народного хозяйства и государственной службы.

Офицеры рассказали будущим юристам об особенностях несения службы в следственных органах Следственного комитета отметив важность и престиж профессии следователя. После окончания ВУЗов для многих выпускников работа следователем поможет быстро разобраться в том, что собой представляет уголовное право и как правильно применять нормы уголовного законодательства. Сотрудники следственного управления рассказали о требованиях, предъявляемых к кандидатам, претендующим на должности следователей СК, а также ответили на интересующие студентов вопросы.

Следственные органы заинтересованы принимать на службу квалифицированные кадры. Подобные профоринтационные встречи позволяют рассказать выпускникам подробно о категории преступлений, подследственных СК России, о порядке оформления кандидатов в общественные помощники, о порядке трудоустройства, о мерах материального и социального обеспечения сотрудников, а также об институте наставничества для молодых специалистов.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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