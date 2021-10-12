Горняк22: Руководитель отделения четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю рассказал школьникам об информационной безопасности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю уделяется большое внимание информационной безопасности подростков.

Руководитель отделения четвертого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Кирилл Артамонов провел занятие для учеников параллели 10 классов школы № 27 города Барнаула по теме «Информационная безопасность в сети Интернет. Экстремизм».

В ходе встречи офицер СК осветил тему законодательного запрета публикаций постов экстремистского характера и комментариев под ними в популярных социальных сетях. Отдельно он осветил ответственность за совершение преступлений, предусмотренных статьями 280-282 Уголовного кодекса РФ, а также за участие несовершеннолетних в несанкционированных митингах и незаконных акциях. Следователь предостерег школьников от совершения преступлений террористического характера и скулшутинга. Ученики задавали вопросы о возрасте привлечения к уголовной ответственности по обсуждаемым статьям уголовного Закона и наличии административной ответственности за противоправные деяния.

Кроме того, некоторые из ребят интересовались условиями поступления в профильные ВУЗы для последующего трудоустройства в правоохранительные органы, усвоив одно из главных правил – для благополучного будущего не стоит поддаваться на провокации, а незнание законов не освобождает от ответственности!

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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