Горняк22: Руководитель контрольно-следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю принял участие в рабочей встрече по вопросам в сфере миграции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
Сегодня руководитель контрольно-следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Артём Россоха принял участие в рабочей группе, посвященной вопросам в сфере миграции, которая прошла в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
На заседании обсуждалась тема взаимодействия правоохранительных органов в определении единых подходов к подготовке материалов, связанных с возбуждением уголовных дел в сфере миграционных отношений. Кроме того, были затронуты вопросы профилактики и предупреждения правонарушений и преступлений, совершаемых мигрантами и в отношении них.
По результатам встречи выработан ряд конкретных мер, направленных на решение проблемных вопросов в сфере миграционных отношений.
Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева