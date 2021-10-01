Горняк22: Руководитель контрольно-следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю принял участие в рабочей встрече по вопросам в сфере миграции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Сегодня руководитель контрольно-следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Артём Россоха принял участие в рабочей группе, посвященной вопросам в сфере миграции, которая прошла в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

На заседании обсуждалась тема взаимодействия правоохранительных органов в определении единых подходов к подготовке материалов, связанных с возбуждением уголовных дел в сфере миграционных отношений. Кроме того, были затронуты вопросы профилактики и предупреждения правонарушений и преступлений, совершаемых мигрантами и в отношении них.

По результатам встречи выработан ряд конкретных мер, направленных на решение проблемных вопросов в сфере миграционных отношений.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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