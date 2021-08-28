Горняк22: Рубцовским МСО СУ СКР по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по обвинению двух жителей Угловского района, один из которых несовершеннолетний, в совершении кражи — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Угловского района, обвиняемого в совершении нескольких преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище и иное хранилище). Кроме того, обвинение предъявлено также и 16-летнему подростку в совершении кражи совместно со своим старшим товарищем.

По данным следствия, в апреле 2021 года в одном из сел Угловского района обвиняемые, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, проникли в дом местной жительницы, где похитили денежные средства в размере более 3 тысяч рублей. Также они вынесли из дома потерпевшей металлическую кровать и сняли с петель входную дверь, после чего скрылись с похищенным с места происшествия. Кроме того, 23-летний мужчина в период с апреля по май этого года совершил еще две кражи из надворных построек односельчан, похитив велосипед и железную трубу.

В ходе предварительного следствия обвиняемые вину в содеянном признали, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Угловского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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