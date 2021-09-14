Горняк22: Рубцовским МСО СУ СКР по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по факту утопления 10-летнего мальчика в Рубцовском районе — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней жительницы Рубцовского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, днем 19 июля 2021 года в одном из сел Рубцовского района обвиняемая привела купаться на реку Алей своего сына и племянника. Оставив мальчиков в водоеме без присмотра, обвиняемая отвлеклась на разговор по телефону, достоверно зная, что несовершеннолетний племянник не умеет плавать и не имеет при себе плавательных средств защиты. Во время купания несовершеннолетние решили переплыть на другой берег. В какой-то момент 10-летний мальчик скрылся под водой и утонул

В ходе следствия обвиняемая вину в содеянном признала полностью. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Рубцовского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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