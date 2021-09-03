Горняк22: Рубцовским МСО СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту покушения на дачу взятки сотруднику ГИБДД — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего уроженца Республики Армения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу мелкой взятки должностному лицу).

По предварительным данным следствия, в конце августа 2021 года на участке трассы в Рубцовском районе сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль под управлением обвиняемого. При проверке документов полицейские установили, что мужчина не имеет права управления транспортным средством. За не привлечение к административной ответственности водитель попытался дать взятку в размере 500 рублей, однако довести преступный умысел до конца ему не удалось – сотрудник полиции сообщил о преступлении в дежурную часть.

В настоящее время следователями ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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