Горняк22: Рубцовским МСО СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть рабочего общеобразовательной школы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, в конце февраля 2021 года на рабочего одной из общеобразовательных школ Рубцовского района с крыши здания упала снежная наледь. В результате произошедшего мужчина получил телесные повреждения в виде травмы головы и разрыва внутренних органов, от которых скончался.

В ходе процессуальной проверки установлено, что должностные лица образовательного учреждения допустили нарушение инструкций, не организовав надлежащим образом уборку снега и наледи с крыши школы.

В ходе предварительного следствия предстоит установить причины и условия, а также лиц, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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