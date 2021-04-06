Горняк22: Рубцовские спортсмены приняли участие в Тягунском марафоне

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05 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 3 апреля, на станции Тягун Заринского района прошел чемпионат Алтайского края по лыжным гонкам на длинных дистанциях «XI Тягунский марафон».

В гонке свободным стилем на 7,5 км (масстарт) среди девочек 2007-2008 годов рождения в десятку лучших попали две воспитанницы СШ «Спарта» — Медкова Екатерина (8 место) и Галушкина Анастасия (10 место).

В гонке на 20 км свободным стилем (масстарт) выпускник СШ «Спарта» Дьяконенко Эдуард стал вторым среди юношей 2003-2004 годов рождения.

Фото: пресс-служба спортивной школы Рубцовска «Спарта»

Автор: vizitka01

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