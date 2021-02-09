Горняк22: Рубцовские спортсмены приняли участие в первенстве Алтайского края по лыжным гонкам • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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08 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 06-07 февраля в Заринске прошло первенство Алтайского края по лыжным гонкам памяти В.В. Иванова. Соревнования проходили в личном зачете по трем возрастным группам: 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010 г.р.

Лучшие результаты воспитанников СШ «Спарта» в гонках свободным стилем:

Юноши 2005-2006 г.р., 5 км: 2 место — Ионин Виталий, 2 место — Золотухин Роман.

Девушки 2005-2006 г.р., 5 км: 3 место — Пенькова Ксения, 6 место — Фатеева Альбина.

Юноши 2007-2008 г.р., 3 км: 2 место — Бобров Егор.

Девушки 2007-2008 г.р., 3 км: 1 место — Галушкина Анастасия, 5 место — Медкова Екатерина, 7 место — Богачева Мария, 8 место — Борисенко Камила.

Юноши 2009-2010 г.р., 2 км: 10 место — Мороз Иван.

Девушки 2009-2010 г.р., 2 км: 2 место — Парамонова Людмила, 3 место — Борисенко Диана, 4 место — Калина Полина, 4 место — Шнайдер Кира, 10 место — Ионина Дарья, 13 место — Широкова Елизавета, 15 место — Залевская Алина, 24 место — Сеничева Софья.

Фото: пресс-служба спортивной школы Рубцовска «Спарта»

Автор: vizitka01

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