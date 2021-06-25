Горняк22: Рубцовчанку отправили на 10 месяцев в колонию за причинение телесных повреждений знакомой » Городской портал — вРубцовске.ру

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24 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Как пояснили в краевой прокуратуре, приговором суда осуждена жительница города Рубцовска, которая в одной из квартир города в ходе возникшей ссоры нанесла удар стеклянным бокалом и его осколком по голове и руке потерпевшей, в результате чего последней был причинен легкий вред здоровью.

Судом при рассмотрении дела установлено, что в январе 2021 года осужденная пришла в гости в своей приятельнице, где между ними произошла словесная ссора, в ходе которой осужденная ударила потерпевшую стеклянным бокалом по голове, от чего бокал разбился, затем данным осколком осужденная ударила потерпевшую по руке.

Подсудимой назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание ей следует в колонии-поселении.

Приговор суда вступил в законную силу, — добавили в ведомстве.

Фото: tambov.mk.ru

Автор: vizitka77

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