Горняк22: Рубцовчанка получила компенсацию после взрыва резервуара с пивом » Городской портал — вРубцовске.ру
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27 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Суд удовлетворил иск прокурора города Рубцовска о компенсации морального вреда, причиненного работнику в результате взрыва резервуара. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В рамках проведенной прокуратурой Рубцовска проверки был установлен факт получения жительницей города травмы при исполнении трудовых обязанностей. В результате взрыва резервуара со слабоалкогольным напитком женщина получила телесные повреждения, причинившие тяжкий вред ее здоровью.
Предъявленный прокурором города иск в интересах женщины к ее работодателю и собственнику пивной тары удовлетворен городским судом.
С работодателя в пользу гражданки взыскана компенсация в сумме 250 тысяч рублей.
Фото: opentv.media