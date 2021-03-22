Горняк22: Рубцовчанину дали два года строгого режима за удар по лицу полицейского

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21 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Суд отправил 58-летнего рубцовчанина в колонию строгого режима за применение насилия в отношении полицейского.

Как пояснили в пресс-службе регионального Следственного комитета, по данным следствия и суда, ночью в конце августа 2020 года в органы полиции поступило сообщение о причинении телесных повреждений своей гражданской супруге осужденным в городе Рубцовске. Для выяснения обстоятельств произошедшего и составления протокола об административном правонарушении полицейский предложил мужчине проследовать в служебный автомобиль. Осужденный, не желая подчиняться законным требованиям сотрудника полиции, стал оскорблять представителя власти грубой нецензурной бранью, при этом на сделанные замечания о должном поведении не реагировал, а напротив продолжил свои противоправные действия нанес один удар кулаком по лицу, причинив сотруднику полиции телесные повреждения.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Фото: wuwm.com

Автор: vizitka01

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