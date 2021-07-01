ГОРНЯК22 02.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Рубцовчанина осудят за применение насилия в отношении представителя власти » Городской портал — вРубцовске.ру

Горняк22
18 часов Ago

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29 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Прокуратурой Рубцовска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, применившего насилие в отношении представителя власти. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Алтайского края.

Установлено, что обвиняемый в апреле текущего года был доставлен в дежурную часть МО МВД России «Рубцовский» по подозрению в совершении административного правонарушения. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он, испытывая личные неприязненные отношения к сотруднику полиции в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, умышленно нанес последнему не менее 4 ударов в область головы, после чего его действия были пресечены.

Несмотря на непризнание вины и воспрепятствование органам следствия со стороны подозреваемого, следователям удалось доказать факт применения насилия в отношении полицейского. Судьбу обвиняемого решит суд, максимальное наказание за инкриминируемое деяние 5 лет лишения свободы. 

Фото: из открытых источников

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