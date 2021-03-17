Горняк22: Рубцовчанин, в рамках «секретной операции», оформил на себя миллионный кредит и отдал его мошенникам

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16 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В минувшую пятницу, как пояснили в МО МВД России «Рубцовский», на сотовый телефон 46-летнего жителя Рубцовска позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Позвонивший сообщил, что неизвестные банковские работники пытаются оформить кредит на его имя, и для того, чтобы кредит не попал в руки мошенникам необходимо опередить их и подать самому заявку на оформление кредита через онлайн-приложение и перевести их на безопасный счет.

После этого стали поступать многократные звонки от якобы сотрудников правоохранительных органов. Злоумышленники попросили заявителя помочь им разоблачить преступников в момент перевода средств и предупредили, что нельзя разглашать государственную тайну о проведении данной секретной операции даже родственникам. Мужчина согласился и стал действовать по инструкции.

Потерпевший оформил на себя кредит через онлайн-приложение, снял деньги и пошел в ближайший банкомат, где через терминал осуществил более 70 операций по переводу денежных средств со своего счета на указанные злоумышленником телефонные номера, таким образом, было похищено 1 миллион 107 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В ведомстве также отметили, что только за минувшую неделю в полиции Рубцовска зарегистрировано более десятка фактов хищения денежных средств у горожан дистанционным способом. Мошенники используют не только знакомые схемы обмана, но и изобретают новые.

Сотрудники полиции напоминают о возможных звонках гражданам от потенциальных мошенников, которые могут представляться сотрудниками правоохранительных органов (полиции, прокуратуры, ФСБ), сотрудниками банков и иных финансовых организаций. Как правило, абонент, который представляется сотрудником безопасности банка или правоохранительных органов, сообщает о том, что на вашем счете замечены подозрительные операции и необходимо перевести деньги на резервный счет. Не поддавайтесь на уловки мошенников!

Фото: vot69.ru

Автор: vizitka01

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