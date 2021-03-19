Горняк22: Рубцовчанин стал жертвой обмана при покупке криптовалюты в интернете

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18 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Накануне в полицию Рубцовска обратились двое местных жителей с заявлением о хищении путем обмана денежных средств, — сообщили в пресс-службе МО МВД России «Рубцовский».

Предварительно установлено, что 64-летний мужчина на сайте в интернете увидел рекламу о дополнительном заработке и ввел в поле для связи свой номер телефона. Вскоре ему позвонил неизвестный и представился менеджером интернет-биржи. Злоумышленник убедил заявителя, что в интернете зарабатывают миллионы людей и подобный заработок очень прост и безопасен. Мужчина в течение месяца осуществлял денежные переводы через домашний компьютер в ожидании обещанной многократной прибыли. Курс начал расти, и электронные денежные средства мужчины с каждым днем преумножались, однако обналичить данную сумму он не мог. Оказалось, что мужчине необходимо было оплатить комиссию, выполнить еще ряд дополнительных условий. В результате сумма перечисленных денежных средств потерпевшего составила 398 тысяч рублей.

Аналогичным способом злоумышленники обманули и 60-летнюю рубцовчанку, которая перешла по ссылке в мессенджере для приобретения криптовалюты «биткоин» и перевела 4500 рублей на неизвестный банковский счет.

В результате потерпевшие так и не дождались прибыли и обратились в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Фото: vladtime.ru

Автор: vizitka01

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