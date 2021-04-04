Горняк22: Рубцовчанин сломал челюсть другу. Он вышел вместо последнего на работу, что и стало поводом

|

03 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Приговором суда осужден житель города, который в октябре 2020 года в ходе совместного распития спиртного своими действиями причинил вред здоровью средней тяжести своему знакомому. Об этом сообщили в прокуратуре.

Так, совместное распитие спиртного привело друзей в суд, при этом, один из друзей оказался на скамье подсудимых. Находясь в гостях у своего приятеля, в ходе возникшего конфликта, нанес последнему удар кулаком в область челюсти, в результате чего образовался ее перелом. Подсудимый пояснил, что разозлился на потерпевшего, так как ему пришлось выйти за него на работу.

Судом подсудимый признан виновным. Теперь ему необходимо в течение 1 года являться на регистрацию в контролирующий орган для исполнения наказания в виде условного лишения свободы.

Фото: kuban24.tv

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК