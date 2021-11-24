Горняк22: Рубцовчанин получил три с половиной года колонии за поножовщину из-за парковочного места » Городской портал — вРубцовске.ру

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23 ноября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Приговором Рубцовского городского суда осужден местный житель за совершение преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Как установлено в судебном заседании, в многоквартирном жилом доме по улице Алтайской, между двумя соседями, регулярно происходили споры из-за парковочного места для своих автомобилей. В июле 2021 года, один из конфликтующих мужчин решил поставить точку в давнем споре. Находясь у себя дома в алкогольном опьянении, он взял в руку нож, предварительно завернутый в полиэтиленовый пакет, вышел в подъезд и спустился на первый этаж, где и встретил обидчика, проходя мимо которого нанес два удара ножом в область груди. Истекая кровью, потерпевший забежал в свою квартиру, а подсудимый вышел на улицу, сел на лавочку около подъезда, где вскоре был задержан сотрудниками полиции.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал частично, пытаясь избежать ответственности за содеянное, выдвигал различные версии своей невиновности от аффекта, до действий в состоянии необходимой обороны. Вместе с тем, представленные государственным обвинителем доказательства, суд нашел достаточными и убедительными, а вину подсудимого доказанной.

С учетом совокупности установленных по делу обстоятельств, подсудимому назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Гражданский иск потерпевшего удовлетворен на сумму 350 тыс. рублей.

Помощник прокурора г. Рубцовска Максим Васюк

Фото: pravlife.org

Автор: vizitka01

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