Горняк22: Рубцовчанин перепродал взятую в рассрочку машину. Теперь, ему грозит тюрьма

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18 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Следственным отделом отдела полиции по Рубцовскому району в суд направлено уголовное дело по обвинению 22-летнего жителя Рубцовска в мошенничестве с покупкой машины.

В ходе следствия установлено, что в ноябре прошлого года у молодого человека возник умысел на хищение путем обмана денежных средств у автовладельца, разместившего на одном из известных сайтов объявление о продаже машины. Договорившись о встрече с автовладельцем 1976 года рождения, обвиняемый приехал в село Веселоярск Рубцовского района, чтобы посмотреть транспортное средство.

Поскольку всей суммы, которую просил продавец, а это 160 тысяч рублей, у потенциального покупателя не оказалось, он предложил продать ему машину в рассрочку. В итоге 20 тысяч рублей он на месте передал собственнику авто и написал расписку о том, что в течение двух месяцев передаст ему оставшуюся сумму. Владелец авто решил, что расписка будет гарантией получения денег и передал ключи от автомобиля.

Когда оговоренный срок истек, бывший владелец попытался связаться с молодым человеком, но абонент оказался не доступен и мужчина обратился с заявлением в органы внутренних дел. Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Как было установлено в ходе следствия, обвиняемый через несколько дней перепродал транспортное средство за 100 тысяч рублей, не выполнив обязательств по договору, а денежные средства потратил по своему усмотрению.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершенное преступление законодательством Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Фото: hmrbid.ph

Автор: vizitka01

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