Горняк22: Рубцовчанин едва не убил отца и избил психолога » Городской портал — вРубцовске.ру

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09 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Рубцовске завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя города за совершение противоправных деяний.

По данным следствия, вечером в марте 2021 года отец с сыном приехали в гости к знакомым в одно из садовых обществ города Рубцовска. В ходе застолья, сын, взяв кухонный нож, нанес близкому родственнику не менее 3 ударов в область жизненно важных органов.

Довести преступный умысел на убийство нападавшему не удалось, в связи с тем, что знакомые 60-летнего потерпевшего мужчины смогли оттащить агрессивно настроенного сына.

Кроме того, следствием установлен еще один факт противоправной деятельности 35 — летнего мужчины, который в апреле 2021 года был направлен в учреждение исполняющее наказание в виде лишения свободы в городе Рубцовске. Для проведения воспитательной работы и мероприятий психологического сопровождения мужчину доставили в кабинет психолога.

При проведении беседы, не желая подчиняться законным требованиям сотрудника учреждения, мужчина, нанес ему не менее 5 ударов руками и ногами в область головы.

В ходе предварительного следствия мужчине, пытавшегося убить отца, была назначена психиатрическая экспертиза, которая признала наличие у него психического заболевания.

Уголовное дело направлено в суд, — сообщает Следственный комитет по Алтайскому краю.

Фото: s13.stc.all.kpcdn.net

Автор: vizitka01

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