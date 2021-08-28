Горняк22: Рубцовчане взяли кредит и перевели деньги на «безопасный счет» » Городской портал — вРубцовске.ру

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27 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сотрудники полиции Рубцовска возбудили уголовное производство по фактам хищения денежных средств у семейной пары Рубцовска.

Предварительно установлено, что в августе этого года на сотовые телефоны семейной пары рубцовчан с разных номеров звонили неизвестные и представлялись сотрудниками службы безопасности банка и полицейскими. Позвонившие сообщали, что злоумышленники пытаются завладеть денежными средствами, хранящимися на счетах и чтобы этого не случилось, предлагали опередить их и перевести деньги на безопасный счет. Для этого необходимо подать заявку на оформление займа и перевести деньги на безопасный счет. Таким образом, мошенники похитили у семейной пары 350 тысяч рублей. В настоящее время возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество), устанавливаются лица, причастные к хищению.

Сотрудники полиции напоминают:

Последнее время участилось количество звонков гражданам от потенциальных мошенников, которые могут представляться:

— сотрудниками банков;

— сотрудниками правоохранительных органов (полиции, прокуратуры, следственного комитета);

— представителями брокерских контор;

— представителями медицинских страховых компаний.

Злоумышленники пользуются различными программами, позволяющими осуществить замену номера, с которого поступает звонок. В связи с этим принимающая сторона действительно видит телефоны, похожие или полностью повторяющие горячие линии банков, дежурных частей, иных официальных органов и организаций, которые зачастую могут начинаться с цифр 8-800 или 8-495…

Помимо того, что на «вашем счете замечены подозрительные операции» мошенники могут сообщить, что:

— вы стали обладателем крупного выигрыша;

-вам положена компенсация за некачественные медицинские препараты;

-вы можете приумножить свой капитал в кратчайшие сроки, если доверите свои деньги некоему фонду или биржевому брокеру.

При возникновении любых вопросов либо сомнений необходимо проконсультироваться лично в банке, позвонить на «горячую линию» или обратиться в полицию.

Фото: yamalpro.ru

Автор: vizitka01

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