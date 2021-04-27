Горняк22: Рубцовчане выберут территории для благоустройства в 2022 году

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26 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С 26 апреля по 30 мая на федеральной платформе доступно онлайн-голосование по отбору объектов, которые благоустроят в 2022 году. Оставить свой голос могут жители региона, достигшие 14 лет. Работы проведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»

В голосовании участвуют 90 объектов, расположенных в Алейске, Барнауле, Бийске, Заринске, Новоалтайске, Рубцовске, Славгороде и Камне-на-Оби. Из общего количества предложенных территорий выберут только 15. Это будут скверы, парки и прогулочные зоны, набравшие наибольшее количество голосов.

Чтобы принять участие в онлайн-голосовании, жителям муниципалитетов необходимо пройти авторизацию.



Фото: sgd22.ru

Автор: vizitka01

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