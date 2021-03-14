Горняк22: Рубцовчане возмущены подорожанием газа

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13 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Накануне в редакцию портала «вРубцовске.ру» обратились местные жители с жалобой на значительное подорожание голубого топлива, которое они покупают в баллонах.

По их словам, стоимость большого газового баллона, по сравнению с февралем месяцем текущего года, в марте увеличилась на 120 рублей.

«Возмущению нет предела, еще в начале февраля большой баллон газа мы покупали за 880 рублей, а в марте, такой же баллон нам обошелся уже в 1000 рублей», — посетовали рубцовчане, в разговоре с журналистом издания.

Стоит отметить, что ранее в региональных СМИ также сообщали о подорожании бензина.

Фото: m.atgas.ru

Автор: vizitka01

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