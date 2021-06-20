Горняк22: Рубцовчане в числе лауреатов ежегодного творческого конкурса «С любовью к жизни» » Городской портал — вРубцовске.ру

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19 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Алтайском крае состоялся конкурс самодеятельного художественного творчества «С любовью к жизни». Более сотни талантливых сотрудников органов внутренних дел и членов их семей приняли в нем участие.

В Алтайском крае это уже 17-й по счету смотр, однако, второй год подряд он проходил дистанционно. Участники отправили видеозаписи своего выступления на суд компетентного жюри, в состав которого вошли заслуженные работники культуры РФ, преподаватели хореографии, музыкальные руководители и культурный центр ГУ МВД России по Алтайскому краю. За звание лучших полицейские боролись в нескольких номинациях — «Художественное чтение», «Сольное пение», «Вокальные дуэты, ансамбли», «Хореография», «Авторская песня», «Вокально-инструментальные ансамбли».

В итоге лауреатом первой степени в номинации «Сольное пение» в детской группе стала учащаяся профильного класса гимназии номер 11 Екатерина Пучкова, лауреатами второй степени стали Полина Горохова, дочь сотрудника рубцовской полиции и Юлия Демченко, учащаяся профильного класса гимназии номер 11. В номинации «Сольное пение/мужской вокал» лауреатом второй степени стал оперативный дежурный ОП по Угловскому району МО МВД России «Рубцовский», майор полиции Андрей Живоглазов.

И в других номинациях отличились рубцовчане. Так, полицейский изолятора временного содержания, сержант полиции Александра Шипилова завоевала звание лауреата второй степени среди вокалистов, в номинации «Художественное чтение» дипломом лауреата третьей степени награжден капитан милиции в отставке, пенсионер МВД РФ Валерий Жданов.

Фото: МО МВД России «Рубцовский»

Автор: vizitka01

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