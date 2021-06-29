Горняк22: Рубцовчане украли с предприятия более 10 электродвигателей » Городской портал — вРубцовске.ру

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27 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Предварительно установлено, что в конце мая двое жителей Рубцовска, 1991 и 1994 годов рождения, приехали на автомобиле на станцию Мамонтово Рубцовского района. Поздним вечером злоумышленники проникли в помещение законсервированного предприятия и с транспортерной ленты похитили комплектующие части, более 10 электродвигателей.

Похищенное имущество они сдали в один из пунктов приема металла Рубцовска за 17 тысяч рублей. Директор цеха, обнаружив хищение, обратился с заявлением в полицию. Причиненный материальный ущерб составил 372 тысячи рублей. Молодые люди, подозреваемые в совершении кражи, были установлены в полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, известно, что ранее они уже были судимы за совершение краж. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: newbur.ru

Автор: vizitka01

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