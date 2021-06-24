Горняк22: Рубцовчане пожаловались на огромную очередь в Клинико-диагностический центр » Городской портал — вРубцовске.ру

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23 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В редакцию городского портала «вРубцовске.ру» обратились пациенты Клинико-диагностического центра г.Рубцовска с жалобой на огромную очередь возле входа в указанное учреждение.

В качестве подтверждения своего, мягко сказать, недовольства, граждане прислали видео снятое ими на мобильный телефон. На видео видно, как возле входа в Диагностический центр скопилось большое количество людей, и, их не пускают внутрь.

«Как нас унижают те, кому мы платим деньги. Рубцовск, Алтайский край, Диагностический Центр на ул. Федоренко. Пытаемся попасть на ПЛАТНЫЙ прием. В поликлинику запускают по 2-3 человека в полчаса. Стоим на улице уже 2.5 часа», — сообщил автор видео.

Фото и видео прислали наши читатели.

Автор: vizitka77

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