Горняк22: Рубцовчане пообщались с заместителем главы Рубцовска по поводу состояния городских дорог

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15 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Накануне вечером, возле администрации Рубцовска состоялась встреча местных жителей с официальным представителем горадминистрации Олегом Обуховичем. Поводом мероприятия послужил призыв городских властей, к неравнодушным рубцовчанам, принять участие в общественном контроле за ремонтом дорог.

В процессе общения с гражданами, заместитель главы города Рубцовска Олег Обухович рассказал где, когда и как будут ремонтироваться городские дороги в текущем году, а также назвал примерные сроки завершения ямочного ремонта.

Стоит отметить, что несмотря на то, что изначально присутствующие на встрече рубцовчане, буквально засыпали неудобными вопросами чиновника, о причинах критического состояния городских дорог, критериях выбора участков для проведения ремонта, качестве проводимого ремонта и компетенции комиссии осуществляющей приемку ремонта, в конечном итоге положительно отнеслись к подобного рода общению с представителем местной власти.

«То, что с нами пришел пообщаться представитель администрации города, это уже хорошо. По крайней мере, мы надеемся, что наши претензии, как минимум, по качеству ежегодно выполняемых работ по ремонту дорог, будут услышаны», — отметил один из присутствующих граждан.

«На наших депутатов, исходя из того, что большинство из них, поставили удовлетворительную оценку по итогам отчета главы Рубцовска о проделанной в 2020 году работе городской администрации, надежды нет», — добавил он.

Немного отступая от темы, напомним, не поддержали отчет главы города Рубцовска лишь депутаты фракции ЛДПР.

Теперь внесем немного конкретики по теме общения Олега Обуховича с рубцовчанами. Отвечая на вопросы граждан заместитель главы города Рубцовска пояснил, что ямочный ремонт городских дорог стартовал с начала текущей недели, а завершить его планируют до конца мая. Также было сказано, что, на данный момент заключен контракт с «Юго-западным ДСУ», которое выступает Исполнителем, на общую сумму — 10 миллионов рублей, но этих денег не хватит, чтобы провести работы на всех проблемных участках, а соответственно, на внеочередную сессию Рубцовского городского Совета депутатов администрация города планирует вынести вопрос о выделении дополнительных средств на ямочный ремонт дорог в городе.

Напомним, как мы сообщали ранее, чтобы капитально отремонтировать все дороги в Рубцовске, необходимо более миллиарда рублей.

Фото: «вРубцовске.ру»

Автор: vizitka77

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