ГОРНЯК22 05.05.2021
Алтайский край

Горняк22: Рубцовчане активнее всех голосуют за благоустройство городских территорий в 2022 году

Горняк22
7 часов Ago

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04 мая 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. Более 14 тысяч жителей Алтайского края уже выбрали общественные территории для благоустройства в 2022 году, — сообщает правительство региона.

Жители восьми городов региона участвуют в электронном рейтинговом голосовании за объекты благоустройства. Всего представлено 90 территорий. Из них отберут 15, лидирующих по числу набранных голосов. Эти объекты благоустроят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

По данным на 2 мая, к голосованию присоединились 14 016 жителей Алтайского края. Самые активные — представители Рубцовска (3 349 голосов). Также в числе лидеров Барнаул (2 351) и Славгород (1 891). Высокую активность проявляют также жители Заринска (1 661).

Напомним: платформа для голосования будет работать по 30 мая. Участвовать могут жители края старше 14 лет.

Фото: chepetsknews.ru

ИСТОЧНИК

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